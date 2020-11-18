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Названа лучшая водка

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Роскачество провело исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») водки и назвало лучшие бренды. В нем приняли участие 23 образца от 14 производителей разных ценовых категорий — от 200 до 1554 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

Все исследованные образцы оказались безопасными, независимо от цены, у некоторых были выявлены органолептические (вкусовые) недостатки. Специалисты пришли к выводу, что качество водки не зависит от стоимости.

В образцах под брендами «Тайга» и «Финский лед» выявлено повышенное содержание сульфатов, что не противоречит ГОСТу, однако не соответствует опережающим требованиям Роскачества.

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При изучении образцов под товарными знаками «Посольская» и «Мерная молоке» специалисты усомнились в том, что водка очищена молоком, как указано на упаковке. Поводом для такого суждения послужило низкое содержание кальция и магния.

По итогам исследования самой качественной дешевой (стоимостью от 230 до 250 рублей за 0,5 литра) водкой была признана водка марок «Птичка синичка», «Северное золото», «Русская», «Северная земля» и «Кристалл».

Самой качественной дорогой (по цене от 390 до 1000 рублей) специалисты назвали «Чистые росы», Gallant, «Стопарик», «Белую березку» и «Московскую».

Первое место в объединенном рейтинге без учета цены заняла водка под брендом «Птичка синичка». Также в тройку вошли «Кристалл» и «Столичная Кристалл».

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