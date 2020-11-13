Семга в российских магазинах оказалась опасной

Некоторые марки продаваемой в российских магазинах семга оказались опасными для здоровья. Это было выявлено в ходе исследования (есть в распоряжении «Ленты.ру») Роскачества.

Эксперты проверили образцы рыбы семи торговых марок: «Вкусвилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О’Кей», «Просто азбука», «Русское море» и «Северная компания». Только семга под брендом «Русское море» полностью отвечает требованиям к качеству и безопасности. При этом содержание соли в ней немного превышает норму.

В остальных образцах выявлены опасные микроорганизмы, включая кишечную палочку («Вкусвилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О’Кей» и «Просто азбука»), повышенную микробную обсемененность («Вкусвилл» и «О’Кей»), неприятный кислый запах («Вкусвилл», «Каждый день» и «О’Кей»), а также избыток консервантов («Северная компания»).

Обнаруженные нарушения способны вызвать кишечные расстройства и другие заболевания, предупреждают эксперты. Также они советуют тщательно выбирать семгу в магазинах, обращая особое внимание на разрывы мышечной ткани и однородность цвета.