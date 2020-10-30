Россиянам назвали лучший кетчуп

Эксперты проверили марки томатного кетчупа, которые продаются в России, и назвали лучшие из них. Об этом говорится в исследовании Роскачества, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

В тестировании приняла участие продукция марок «Балтимор», «Слобода», «То, что надо», «Красная цена», «Махеевъ», «365» и Heinz. Специалисты проверили вкус, качество продуктов, а также наличие консервантов и посторонних примесей.

Всем обязательным требованиям безопасности и качества соответствуют две марки: «Слобода» и Heinz. Также выяснилось, что сорбиновую кислоту использовали три производителя, бензойную — четыре, в кетчуп двух торговых марок добавлен сахарин, еще пять брендов используют крахмал, но каждый производитель указал его в составе. Больше всего добавок в продукции марки «Красная цена».

Ранее в октябре Роскачество проводило исследование макарон пенне из твердых сортов пшеницы. В общей сложности специалисты проверили макароны 21 торговой марки, 20 из них российского происхождения, одна — итальянского. Лидерами рейтинга стали российские Barilla, «Роллтон» и макароны «Итальянские», а также продукт марки La Molisana, произведенный в Италии.