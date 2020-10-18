Россияне стали реже покупать вино и водку

В сентябре жители России стали реже покупать алкогольные напитки. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По данным Национального союза защиты прав потребителей, за месяц россияне купили в розницу 16,5 миллиона декалитров алкогольной продукции, в том числе 4,3 миллиона декалитров вин, 5,9 декалитров водки и 0,642 декалитров слабоалкогольных напитков с содержанием спирта не более девяти процентов. Продажи пива и напитков на основе пива, сидра, пуаре и медовухи не учитывались.

По сравнению с августом, когда было реализовано 17,9 миллиона декалитров алкогольной продукции, продажи вина упали на 0,5 декалитра, водки — на 0,4 декалитра, слабоалкогольных напитков — на 0,043 декалитра.

В то же время наблюдается некоторый рост в годовом выражении. Так, по сравнению с сентябрем прошлого года потребление слабоалкогольных напитков увеличилось на 39,8 процента, шампанских и игристых вин — на 13,7 процента, водки — на 1,2 процента, коньяка — на 0,7 процента.

В июле сообщалось, что в России снижается потребление крепких алкогольных напитков. По данным Роскачества, потребители переходят с водки и коньяка на вино.