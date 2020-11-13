Россиян научили разбираться в хурме

Эксперты Роскачества научили россиян, как выбирать на рынке или в магазине спелую хурму, которая не вяжет, и что делать, чтобы она не утратила своих полезных свойств во время хранения. Материал опубликован на сайте организации.

В первую очередь надо разобраться с цветом и мягкостью фрукта. Спелый плод должен быть насыщенного красно-оранжевого цвета, потому что светло-оранжевый окрас говорит о том, что фрукту надо еще полежать. Тонкие сухие полоски на хурме, расположенные по кругу, тоже один из признаков зрелости.

Очень твердые плоды, как правило, недозрели, а слишком мягкие — перезрели. Кроме того, у вызревших плодов высохшие околоплодные листочки. Если их приподнять, то под ними должен быть коричневый оттенок.

Невяжущие плоды имеют круглую или приплюсную форму. Если хурма вяжет, то нужно на несколько дней положить ее в пакет при комнатной температуре. Быстрее будет, если в одном пакете с ней будут находиться яблоки или бананы. Также можно залить ее теплой водой и подержать или обдать кипятком и оставить на несколько часов.

В материале отмечается, что вяжущие свойства фрукта зависят от танинов, которые есть и в невяжущих сортах, но в значительно меньшем количестве. Вяжущие сорта имеют коническую форму, и, как правило, продаются незрелыми, потому что их транспортировка в зрелом виде невозможна.

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