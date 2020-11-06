Назван лучший молочный шоколад

Роскачество провело исследование молочного шоколада (есть в распоряжении «Ленты.ру»). в нем приняли участие образцы семи брендов: «А. Коркунов», «Аленка», «Спартак», Bonvida, Milka, Alpen Gold и «Вкусвилл».

Ни в одном из образцов не было выявлено содержание заменителей какао-масла — пальмового, пальмоядрового или кокосового масел. Их наличие допускается ГОСТом, однако нежелательно, если производитель претендует на то, чтобы быть отмеченным российским Знаком качества.

Также все исследованные образцы соответствуют требованиям по содержанию жира (не менее 25 процентов), какао (25 процентов), сухого обезжиренного остатка молока (12 процентов) и молочного жира (2,5 процента).

Наибольшее содержание молока и наименьшее сахара оказалось в шоколаде «А. Коркунов». Там же была выявлена наибольшая массовая доля жира (50,8 процента). Больше всего сахара содержится в шоколаде Milka и Alpen Gold, больше всего какао — в образце под маркой «Аленка».

Также образцы Milka, Alpen Gold и «Вкусвилл» соответствуют всем требованиям по степени измельчения.

По результатам исследования все образцы были признаны качественными и безопасными.