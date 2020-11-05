Россиянам дали советы по выбору зимних курток

Роскачество составило для россиян рекомендации по выбору зимних курток. Советы организации приводит ТАСС.

«Только пуховые куртки могут быть очень теплыми (минус 50 градусов по Цельсию), а синтетические сложно изготовить для температуры ниже минус 40 градусов. Поэтому большинство синтетических курток используется при небольшом морозе, а пуховые — при сильном», — говорится в сообщении.

Также эксперты рассказали, как определить вид наполнителя куртки при ее покупке: пух на ощупь более мягкий, а полиэстерные волокна более грубые и «скрипят» или «похрустывают» между пальцами. Также можно надавить на куртку, при этом синтетический утеплитель будет ощущаться как «пружина», а натуральный будет «мягко проминаться».

«Изделий, которые на 100 процентов состоят из пуха, практически не бывает, а если встречаются редкие модели — стоимость их достаточно высокая», — предупредили в Роскачестве и добавили, что маркировка товаров должна содержать исчерпывающую информацию о производителе, изготовителе и поставщиках или импортерах. Также на этикетке должна присутствовать информация на русском языке о составе наполнителя.

Ранее в октябре онлайн-магазин «AliExpress Россия» составил портрет типичного российского покупателя одежды, живущего за пределами Москвы и области. Оказалось, что почти в каждом регионе девушки покупают теплые спортивные костюмы, а парни — худи на флисе. Также специалисты выяснили, что самая большая сумма была зарегистрирована в Ростове-на-Дону. Жительницы этого города приобретают шубы за 115 тысяч рублей.