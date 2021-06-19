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Кардиолог развеяла миф о пользе алкоголя и назвала его допустимую дозу

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Фото: Pixabay

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич развеяла миф о пользе алкоголя. По ее словам, слухи о том, что он расширяет сосуды и тем самым служит профилактикой тромбоза, не соответствуют действительности. Видео доступно на YouTube-канале медика.

Специалист также назвала предельно допустимую суточную дозу спиртного. «Это 50 граммов, максим сто за один прием. Не чаще четырех-пяти раз в неделю. Это называется умеренное дозированное употребление алкоголя», — сказала Кореневич.

Кардиолог пояснила, что в пользу спиртного верили 20-30 лет назад. Однако последние исследования опровергли эти данные. По словам врача, только в минимальных дозах алкоголь не навредит здоровью.

Ранее Кореневич назвала несколько продуктов, вызывающих тромбоз. По ее словам, это алкоголь — риск образования тромбов наступает через 6-12 часов после его употребления. Кроме того, к этому ведет злоупотребление мучными изделиями, сладким, говяжьей печенью, зелеными листовыми овощами.

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