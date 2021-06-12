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В России стали больше умирать от алкоголя

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В минувшем году в России значительно выросло количество смертей от причин, связанных с употреблением алкоголя. По данным Росстата, оно достигло 50 435 человек, что на 3 тысячи человек больше, чем годом ранее, сообщает РБК.

При этом в 2019-м, напротив, наблюдалась положительная динамика — снижение смертности более чем на 1,3 тысячи человек или почти на 2 процента. Такая же ситуация сложилась и со смертями, связанными с психическими расстройствами. Снижение на 5 процентов в 2019 году и рост сразу на 20 процентов, до 24 159 человек, в 2020-м.

О том росте смертности от алкоголя заранее предупреждали в Минздраве. Еще в мае прошлого года глава ведомства Михаил Мурашко указывал, что из-за введенного режима самоизоляции потребление спиртных напитков выросло на 2-3 процента.

В феврале Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) сообщал, что в 2020 году потребление водки в стране достигло 4,9 литра на душу человека, что на 2 процента больше, чем годом ранее. При в лидирующей по этому показателю Сахалинской области потребление достигло 12,4 литра на душу человека.

Ранее член Общественной палаты России и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести административно ограничить количество спиртного, которое гражданин может приобрести в год. По его мнению, продавать следует не более пяти литров алкоголя в год.

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