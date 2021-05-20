«Почта России» начнет продавать алкоголь

«Почта России» начнет продавать алкогольные напитки через интернет, пишет РБК со ссылкой на сообщение оператора. На первом этапе организовать продажи планируется в качестве эксперимента.

Ожидается, что «Почта России» будет продавать вина российских производителей. Пилотный проект будет запущен летом нынешнего года в двух субъектах РФ: Москве и Мордовии.

Каким образом можно будет оформить заказ и будет ли доступна такая опция на сайте «Почты России» или на стороннем ресурсе, не уточняется. Отмечается, что инициатива призвана реализовать поручение президента Владимира Путина об организации прямых поставок российского вина от производителей до потребителей.

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Проект нашел «концептуальную» поддержку Минфина, утверждают источники издания на розничном рынке. «Почта России» состоит в профильной рабочей группе правительства. Аргументация оператора строится в том числе на наличии подобной практики в других странах мира.

При этом в России в настоящий момент запрещена онлайн-торговля алкогольными напитками. За ее легализацию выступают несколько ведомств и бизнес-ассоциаций, однако инициатива по-прежнему не поддерживается Минздравом.

В качестве одного из вариантов обхода запрета рассматривается формат click&collect, предусматривающий получение заказа непосредственно в почтовом отделении — это позволит идентифицировать личность и возраст покупателя.

По предварительным оценкам, проект потребует инвестиций в размере пяти миллиардов рублей в ближайшие пять лет. К 2025 году его ежегодная выручка может составить 100 миллиардов.