Почтальоны в России отказались «впаривать» товары пенсионерам и массово уволились

Сотрудники «Почты России» в Нижнем Новгороде были вынуждены массово уволиться после того, как руководство заставило их «впаривать» пенсионерам товары. Отказавшись это делать, заявление об уходе написали более 30 человек, сообщает РЕН ТВ.

Уволившиеся почтальоны рассказали телеканалу, что каждому был установлен план по продажам — минимум 80 тысяч в месяц. Выполнять его приходилось, когда наступало время разносить по домам пенсии. Работник приходил в квартиру к пожилому человеку, который не в состоянии передвигаться сам, и предлагал ему купить продуктовый набор по цене выше магазинной.

«Очень много неходячих пенсионеров, которые не знают, какие цены в магазинах, и большинство нас жалеют. Очень стыдно, но меня работодатель к этому обязывает», — сказал один из сотрудников.

«Я приходила к начальству, говорю, меня уже боятся люди. Они деньги ждут, а не то, что я им дам деньги и тут же забираю», — отметила другая почтальон.

В итоге недовольные работники написали коллективное заявление в трудовую инспекцию и прокуратуру. В приказе «Почты России» о продажах были найдены серьезные нарушения. Суд первой инстанции встал на сторону сотрудников, которые отказались подписывать трудовой договор с новыми инструкциями. Организация обжаловала это решение и пригрозила почтальонам увольнением, это и стало причиной потери работы людьми. Прокуратура проверит законность этих действий.