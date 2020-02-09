Массовое увольнение российских пилотов из китайских авиакомпаний объяснили

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов объяснил, почему китайские авиакомпании решили уволить более сотни российских пилотов. Об этом пишет Ura.ru.

По словам Романова, из-за вспышки коронавируса перевозки у авиакомпаний сокращаются. «Я знаю, что там иногда возят по пять-десять пассажиров на больших самолетах», — отметил он.

Бывший летчик предположил, что в случае увольнения большинство российских пилотов смогут продолжить работать за рубежом, поскольку у них есть европейские и американские сертификаты.

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Ранее сообщалось, что китайские авиакомпании проведут массовые сокращения и уволят более сотни российских пилотов. Отмечалось, что речь идет о «вынужденном простое без выплат» и о досрочном расторжении контрактов. При этом китайские авиаперевозчики увольняют не только пилотов из России, но и других иностранцев, работающих в экипажах самолетов.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. По данным специалистов, не исключено, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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