Российских пилотов массово уволят из китайских авиакомпаний

Китайские авиакомпании проведут массовые сокращения и уволят более сотни российских пилотов. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к летному составу одной из авиакомпаний.

«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 — China Southern Airlines», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о «вынужденном простое без выплат» и о досрочном расторжении контрактов. При этом китайские авиаперевозчики увольняют не только пилотов из России, но и других иностранцев, работающих в экипажах самолетов.

По версии руководителя кадрового центра компании «Авиаперсонал» Анны Ермилиной, сокращение пилотов связано с простоем самолетов Boeing 737 MAX. Hainan Airlines приостановила полеты 11 этих моделей лайнеров, CSA — 24 самолетов. Полеты Boeing 737 MAX были запрещены по всему миру после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек. Причиной аварий были признаны технические недостатки модели.

«Авиакомпании из Китая активно нанимали зарубежных пилотов для работы на Boeing 737 MAX из-за недостатка своих специалистов», — добавила Ермилина.

Комментарий авиакомпаний Hainan Airlines и China Southern Airlines агентству получить пока не удалось.

Ранее стало известно, что тайваньская компания Hon Hai Precision Industry, на фабрике которой собирается большинство iPhone, отправила своих работников в Китае на карантин из-за коронавируса.

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