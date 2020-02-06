Экономике России спрогнозировали замедление из-за коронавируса

Коронавирус может замедлить рост экономики России на 11 процентных пунктов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты собственного консенсус-прогноза, в котором приняли участие девять ведущих аналитиков из крупнейших банков и институтов.
По мнению экспертов, больше всего вспышка болезни повлияет на транспортную, туристическую, торговую сферы, а также на отрасли машиностроения, которые ориентированы на комплектующие китайского производства. При этом на инфляции вирус не скажется: рост цен прогнозируется на примерно 3,5 процента.
Сильнее всего от болезни пострадает экономика Китая, уверены аналитики. Так как доля китайского ВВП в мировом составляет около 16 процентов, то последствия экономического спада будут ощущаться во всем мире.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост российского ВВП в 2020 году должен составить два процента, отмечает издание.
По данным на 6 февраля, в Китае от коронавируса 2019-nCoV умерли 563 человека, заразились более 28 тысяч человек, а полностью излечились 1153 пациента. Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года.
Помимо КНР, заболевание выявлено еще более чем в 20 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По оценкам специалистов, вспышка может перерасти в пандемию.