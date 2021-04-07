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Начальница почты год получала пенсию умершей россиянки

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В селе Майма (Республика Алтай) начальница отделения почты на протяжении года получала пенсию умершей женщины. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По данным радиостанции, она присвоила 106 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Россиянку уволили.

В пресс-службе «Почты России» заявили радиостанции, что «это абсолютно недопустимо». В компании заверили, что делают все возможное для предотвращения таких случаев. Кроме того, там пообещали усилить контроль за персоналом почтовых отделений в регионе.

В прошлом году Счетная палата при проверке работы Пенсионного фонда России (ПФР) выявила серьезные ошибки в системе начисления пенсий и массовые нарушения прав пенсионеров. Они приводили к тому, что пенсии одних россиян оказались меньше положенного, а другим продолжали начислять выплаты даже после смерти.

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