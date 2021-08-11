В России запустят эксперимент по онлайн-продаже вина

Российский Минфин предложил запустить в стране эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина через сайт «Почты России». Сначала доставка «Почтой России» будет осуществляться в Москве, Московской области и Мордовии, передает РИА Новости. Запустить такой сервис хотят с 1 января 2022 года, законопроект опубликован на на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе уточняется, что таким образом будут продавать вино, крепленое вино и игристое вино, произведенное из винограда, выращенного на территории России.