Врач опровергла эффективность алкоголя при отравлении

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян заявила, что миф о пользе крепкого алкоголя при пищевом отравлении популярен в России, однако его необходимо опровергнуть, сообщает радио Sputnik.

Гастроэнтеролог предупредила, что употреблять крепкий алкоголь в качестве лекарства при отравлении неэффективно и опасно, поскольку можно перепутать симптомы отравления с признаками заболеваний желудочно-кишечного тракта. В этом случае спиртное усугубит ситуацию и вызовет серьезные последствия.

«Чем может выражаться отравление: это может быть повышение температуры, диарея, тошнота, рвота, понос. Это может быть и проявлением какого-либо другого заболевания ЖКТ, обострением, например, гастрита. В этом случае алкоголь может вызвать повышенное раздражение желудка, поэтому его не нужно принимать ни в коем случае», — объяснила Арзуманян.

Врач настоятельно порекомендовала лечить отравление с помощью специальных препаратов, а не алкоголя. По мнению эксперта, наиболее эффективным воздействием обладают сорбенты: например, «Энтеросгель» или «Смекта». Арзуманян заключила, что как врач она не советовала бы прибегать к алкоголю в таких случаях.

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