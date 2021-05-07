Врач порекомендовал лучший способ употреблять алкоголь

Употребление крепких алкогольных напитков натощак может быть особенно вредным для организма, однако небольшое количество вина или шампанского с сыром или рыбой в качестве аперитива может запустить ферментативную систему и возбудить аппетит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного нарколога Москвы Евгения Брюна.

Хотя безопасной дозы алкоголя не существует, в праздники можно позволить себе небольшой глоток вина или шампанского. По словам врача, пить спиртное нужно во время еды или после, как это делают фразцузы и немцы, а употребление алкоголя натощак может привести к опасному алкогольному удару, бессознательной форме опьянения. При этом общее количество выпиваемого спиртного должно быть как можно меньше, а промежутки между потреблением — как можно больше.

Существуют часы, когда алкоголь можно считать относительно безопасным. Согласно рекомендациям Брюна, лучше его пить во время ужина, перед тем как лечь спать.

При отравлении алкоголем способны помочь препараты, повышающие метаболизм алкоголя, например, аскорбиновая, янтарная и лимонная кислоты. При язвенной болезни желудка такое лечение противопоказано, однако таким пациентам употреблять спиртное нельзя. Алкогольные напитки способствуют раздражению слизистой желудка, эрозии и микротравмам.