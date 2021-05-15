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Нарколог оценил пользу от умеренного употребления алкоголя для здоровья

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Умеренное употребление алкоголя не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета Юрий Сиволап, комментируя исследования американских ученых.

«Нет, алкоголь не уменьшает сердечно-сосудистых рисков. Проведены исследования, которые говорят, что нет ни одного научного факта, который говорил бы о том, что любые дозы любого алкоголя приносят пользу для здоровья, этого нет», — сказал Сиволап.

Ученый добавил, что употребление алкоголя даже в маленьком количестве способно навредить здоровью человека, хотя влияние спиртного может быть неявным.

Исследование о снижении риска болезней сердца от алкоголя было опубликовано ранее. Американские ученые колледжа кардиологии выяснили, что небольшое количество спиртного положительно влияет на связь между мозгом и сердцем. По их данным, люди выпивающие, но не злоупотребляющие спиртным, на 20 процентов реже сталкиваются с инфарктами и инсультами, чем те, кто отказывается от алкоголя. Также исследователи отметили, что спиртные напитки в маленьком количестве могут помочь снять стресс.

Ранее Валерий Саванович раскрыл смертельную дозу алкоголя. Она составила 700-1000 миллилитров водки без закусок и перерывов. Основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории также заявил, что при тошноте, рвотных позывах, точечных головных болях и головокружении после употребления алкоголя нужно выпить активированный уголь и обильно пить негазированную воду.

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