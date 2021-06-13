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Названы запрещенные для сочетания с вином продукты

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Фото: Pixabay

Гастроэнтеролог Анна Денисова рассказала, какие продукты запрещено сочетать с вином. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, с алкогольным напитком нельзя употреблять жирное и острое, например, сало, колбасы, семгу и скумбрию, маринованные овощи. Такие комбинации могут вызвать обострение хронического гастрита или язвы.

«На фоне сочетания алкоголя и жирного часто случается состояние острого панкреатита. Пациента приходится госпитализировать и, более того, проводить терапию панкреонекроза», — объяснила Денисова. Панкреонекроз представляет собой отмирание тканей и лечится только хирургически.

Гастроэнтеролог напомнила, что в употреблении спиртного требуется умеренность. Один-два бокала вина в день не повредят здоровью, но если употребить бутылку этого напитка без закуски, можно практически гарантированно спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Ранее врач-гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян заявила, что миф о пользе крепкого алкоголя при пищевом отравлении популярен в России, однако его необходимо опровергнуть. По ее словам, употреблять крепкий алкоголь в качестве лекарства при отравлении неэффективно и опасно, поскольку можно перепутать симптомы отравления с признаками заболеваний желудочно-кишечного тракта. В этом случае спиртное усугубит ситуацию и вызовет серьезные последствия.

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