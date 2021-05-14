Гастроэнтеролог перечислил симптомы для немедленного обращения к врачу

Гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин перечислил симптомы, при которых необходимо немедленно обратиться к врачу. По его словам, люди зачастую игнорируют вздутие живота, которое может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, передает «Пятый канал».

По словам специалиста, причиной этого явления является чрезмерный рост бактериальной флоры, что вызывает активное газообразование. Но его может провоцировать и неправильная работа других органов, например, желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря. При лактазной непереносимости или целиакии (непереносимости глютена) в организме также могут образовываться газы.

«Кроме того, пациентов часто беспокоит болевой синдром. Как правило, боли связаны с возникновением спазмов, при которых возникают острые режущие боли. Либо распирания, из-за вздутия, при которых возникают монотонные ноющие боли. Иногда боли могут быть связаны с нарушением целостности кишечника, то есть появляются эрозии, язвы, иногда и опухолевые процессы», — пояснил Зиннатуллин.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что игнорировать неприятные симптому в животе нельзя. Если боли сопровождаются нарушениями стула, такими как диарея или запоры, а также вздутием, следует обратиться к врачу. Медики возьмут необходимые анализы, проведут колоноскопию или ирригоскопию, чтобы определить возможное заболевание.

Ране врач УЗИ-диагностики, хирург-флеболог Амиран Демуров назвал опасные для здоровья синяки. Он пояснил, что прием кроверазжижающих препаратов может превратить небольшой след в серьезную гематому из-за увеличения длительности кровотечения. Кроме того, синяки, которые состоят из мелких сосудистых образований, могут говорить о расстройстве свертывающей системы крови.