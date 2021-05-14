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Врач назвал опасные для здоровья синяки

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Врач УЗИ-диагностики, хирург-флеболог клиники «Центр Флебологии» Амиран Демуров назвал в интервью радио Sputnik опасные для здоровья синяки.

По его словам, нужно четко понимать, что именно представляют из себя синие пятна, и тут возможны несколько вариантов. Так, в первую очередь прием кроверазжижающих препаратов увеличивает риск появления гематом. При этом даже незначительные ушибы, которые обычно не оставляют следов, могут стать причиной образования больших синяков на фоне антикоагулянтной терапии.

В то же время специалист напомнил, что даже маленькие ушибы могут оказаться причиной образования больших синяков на фоне антикоагулянтной терапии. Это происходит из-за того, что время кровотечения увеличивается.

Кроме того, синяки, которые состоят из мелких сосудистых образований, могут говорить о расстройстве свертывающей системы крови.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила в эфире программы «Жить здорово!», почему на телах людей, которые заразились коронавирусом и проходили лечение в больнице, могут появляться синяки. По словам Малышевой, больным COVID-19 пациентам часто назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь, которые предотвращают образование микротромбов.

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