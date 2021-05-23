Диетолог объяснила непреодолимую тягу к сладкому или соленому

Гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала, почему у человека иногда возникает непреодолимое желание съесть что-то сладкое или соленое. Ее слова приводит радио Sputnik.

По словам специалиста, тяга к сладостям возникает чаще, чем к соленым продуктам, это объясняется тем, что организм расходует много энергии и стремится быстро восполнить запас углеводами. Если при устоявшемся рационе иногда хочется нарушить пищевые привычки, в этом нет ничего страшного, добавила эксперт.

«Сладкого может хотеться после физической нагрузки, после умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нем есть серотонин, это гормон настроения. Ничего особенного здесь нет, и искать заболевание здесь нет никакого смысла, если это от случая к случаю, разово», — объяснила Бережная.

Если же у человека возникает желание съесть соленое, следует обратить внимание, как часто это происходит. Возможно, в рационе не хватает хлора, особенно если люди ограничивают потребление соли, добавила диетолог. Если же такая потребность возникает постоянно, пища солится все больше, но все равно кажется несоленой, то это может быть признаком серьезного заболевания, например, надпочечников.

Ранее микробиолог и преподаватель биохимии Валентина Скороход предупредила, что минеральная вода в больших количествах может быть опасна для здоровья из-за содержащихся в ней растворенных солей. По ее словам, при ежедневном употреблении одной только минералки возможно нарушение водно-солевого обмена в организме, что может привести к образованию песка и камней в почках.