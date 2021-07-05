Акции оставшегося без конкурента российского производителя шампанского взлетели

Акции российского производителя шампанского «Абрау-Дюрсо» взлетели на торгах на Московской бирже 5 июля, свидетельствуют данные площадки. Это случилось после того, как компания осталась без конкурента в лице Moet Hennesy, отказавшегося от поставок в Россию.
На момент публикации рост котировок «Абрау-Дюрсо» составил 4,51 процента. Акции компании торговались по 208 рублей за штуку. На пике подорожание равнялось 7,7 процента.
Рост произошел на фоне сообщений о том, что Moet Hennesy, входящий в холдинг LVMH французского миллиардера Бернара Арно, отказывается от поставок в Россию из-за изменений в национальном законодательстве. Согласно им, продаваться под названием шампанское в России теперь могут только напитки, произведенные внутри страны. Остальные должны называться игристым вином.
Moet Hennesy уведомил дистрибьюторов, что отказывается менять надписи на этикетках своей продукции, а потому приостанавливает сотрудничество с российскими партнерами. В ответ Союз виноделов России обвинил компанию в шантаже.
5 июля Moet Hennesy объявил о восстановлении поставок в Россию, пообещав, что на оборотной стороне бутылок появится надпись «игристое вино». Таким образом, требования нового российского закона будут соблюдены.
«Абрау-Дюрсо» была основана в 1870 году. В настоящее время компания принадлежит семье уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова и выпускает шампанское, экспортируемое в 24 страны. Также «Абрау-Дюрсо» организует винный туризм с посещением виноградников и проживанием в отелях.