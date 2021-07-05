Moet Hennessy согласился соблюдать новый российский закон об игристых винах

Moet Hennessy анонсировал восстановление поставок своего шампанского в Россию после изменения законодательства, регулирующего маркировку алкогольной продукции. Об этом сообщает Reuters.

В компании пообещали, что на оборотной стороне бутылок, отправляемых в Россию, появится надпись «игристое вино». Таким образом производитель согласился соблюдать новый российский закон об игристых винах.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Истина в вине

Французские виноделы ревностно охраняют обозначение «шампанское» для продукции из одноименного региона и избегают других описаний. Однако принятые поправки в российский закон исключают понятие «шампанское» для иностранных производителей, разрешая использовать его лишь в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.

2 июля Moet Hennessy предупредил российских дистрибьюторов о возможном дефиците своей продукции из-за скорого перебоя с поставками. Однако уже через день компания объявила о грядущем возвращении своего вина на рынок. «Дома шампанского Moet Hennessy всегда соблюдали действующее законодательство, где бы они ни работали, и возобновят поставки как можно быстрее после внесения этих изменений», — заявили в компании.

Пить или не пить

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович обвинил Moet Hennessy в шантаже без каких-либо доказательств. «Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите», — сказал он.

В России игристое вино не хуже Леонид Попович президент Союза виноградарей и виноделов

Попович заверил, что россияне не останутся без игристого вина, а Moet Hennessy, по его мнению, «опасается, что их продукт не будет соответствовать стандартам на игристое вино в России».

Moet Hennessy входит в холдинг LVMH, принадлежащий французскому бизнесмену Бернару Арно. Последний регулярно попадает в список богатейших людей мира. Компания производит такие напитки, как Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot.