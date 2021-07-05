Moet Hennessy согласился соблюдать новый российский закон об игристых винах

Moet Hennessy анонсировал восстановление поставок своего шампанского в Россию после изменения законодательства, регулирующего маркировку алкогольной продукции. Об этом сообщает Reuters.
В компании пообещали, что на оборотной стороне бутылок, отправляемых в Россию, появится надпись «игристое вино». Таким образом производитель согласился соблюдать новый российский закон об игристых винах.
Истина в вине
Французские виноделы ревностно охраняют обозначение «шампанское» для продукции из одноименного региона и избегают других описаний. Однако принятые поправки в российский закон исключают понятие «шампанское» для иностранных производителей, разрешая использовать его лишь в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.
2 июля Moet Hennessy предупредил российских дистрибьюторов о возможном дефиците своей продукции из-за скорого перебоя с поставками. Однако уже через день компания объявила о грядущем возвращении своего вина на рынок. «Дома шампанского Moet Hennessy всегда соблюдали действующее законодательство, где бы они ни работали, и возобновят поставки как можно быстрее после внесения этих изменений», — заявили в компании.
Пить или не пить
Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович обвинил Moet Hennessy в шантаже без каких-либо доказательств. «Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите», — сказал он.
Попович заверил, что россияне не останутся без игристого вина, а Moet Hennessy, по его мнению, «опасается, что их продукт не будет соответствовать стандартам на игристое вино в России».
Moet Hennessy входит в холдинг LVMH, принадлежащий французскому бизнесмену Бернару Арно. Последний регулярно попадает в список богатейших людей мира. Компания производит такие напитки, как Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot.