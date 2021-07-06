Франция не исключила жесткого ответа на новый закон России об игристых винах

Франция не исключает, что новый российский закон об игристых винах приведет к серьезным последствиям для европейских производителей. Об этом рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, его цитирует РИА Новости.

Так или иначе, Москва может столкнуться с жесткой ответной реакцией, если документ нарушит правила Всемирной торговой организации (ВТО). Дипломат подчеркнул, что министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди и министр-делегат по вопросам торговли Франк Риестер внимательно следят за всем, что касается нового закона.

«Как только у нас сформируется понимание обо всех ограничениях, мы выскажем свое мнение как в адрес России, так и в адрес партнеров по ЕС», — подчеркнул Ле Дриан.

Кроме того, глава Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон допускал, что новый российский закон приведет к приостановке поставок в Россию. На такой шаг уже пошел французский производитель алкогольных напитков Moet Hennessy.

5 июля в Еврокомиссии заявили, что будут делать все необходимое, чтобы выразить свое несогласие и опасения по поводу нового закона и защитить права виноделов из ЕС.