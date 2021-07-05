Во Франции допустили приостановку поставок шампанского в Россию

Союз домов шампанского Франции (UMC) допустил приостановку поставок шампанского в Россию. Об этом глава организации Давид Шатийон рассказал РИА Новости.

Союз посчитал новый российский закон недопустимым. «Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать. И мы не можем иметь других оценок», — пояснил Шатийон.

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Ранее в июле президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в том числе условия для нанесения на этикетку наименования «Коньяк России». Так, винодельческие хозяйства, осуществляющие производство коньяка, полностью произведенного из выращенного в России винограда, вправе указывать на этикетке такой продукции наименование «Коньяк России».

«Закон принят, он должен выполняться», — констатировал позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ситуацию с Moet Hennesy. После того как закон был принят, компания уведомила дистрибьюторов, что отказывается менять надписи на этикетках своей продукции, а потому приостанавливает сотрудничество с российскими партнерами. Однако в понедельник, 5 июля, Moet Hennesy объявил о восстановлении поставок в Россию, пообещав, что на оборотной стороне бутылок появится надпись «игристое вино».