Еврокомиссия пообещала ответить на новый российский закон об игристых винах

Еврокомиссия (ЕК) не согласилась с новым российским законом об игристых винах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя ЕК.

«Закон будет иметь значительное влияние на винный экспорт. Мы будем делать все необходимое, чтобы выразить свое несогласие и опасения по поводу этого проекта, чтобы защитить наши права», — отметили в органе.

При этом представитель ЕК напомнила, что закон еще не принят. Она пообещала, что пока страны Евросоюза будут ожидать дальнейших событий.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в том числе условия для нанесения на этикетку наименования «Коньяк России». Так, винодельческие хозяйства, осуществляющие производство коньяка, полностью произведенного из выращенного в России винограда, вправе указывать на этикетке такой продукции наименование «Коньяк России». Теперь поставляемая в Россию продукция Moet Hennessy должна будет именоваться игристым вином, а не шампанским.