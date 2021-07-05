Moet Hennessy приостановил поставки в Россию

Французский производитель алкогольных напитков Moet Hennessy временно приостановил поставки шампанского в Россию. Об этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь.
Изменения в законе она прокомментировала так: «Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона».
Ранее в июле президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в том числе условия для нанесения на этикетку наименования «Коньяк России». Так, винодельческие хозяйства, осуществляющие производство коньяка, полностью произведенного из выращенного в России винограда, вправе указывать на этикетке такой продукции наименование «Коньяк России». Теперь поставляемая в Россию продукция Moet Hennessy должна будет именоваться игристым вином, а не шампанским.
Компания сначала отказалась менять надписи на этикетках своей продукции, а потому объявила, что приостанавливает сотрудничество с российскими партнерами. В ответ Союз виноделов России обвинил ее в шантаже. Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании сообщило, что Moet Hennessy восстановит поставки своего шампанского в Россию, а на бутылках шампанского, отправляемых в Россию, будут маркировки с надписью «игристое вино».
В свою очередь Союз домов шампанского Франции (UMC) допустил приостановку поставок шампанского в Россию. Союз посчитал новый российский закон недопустимым.