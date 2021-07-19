Евросоюз собрался спорить с Россией из-за госкомпаний

Евросоюз решил инициировать спор с Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) из-за «дискриминации» государственными компаниями из России иностранных поставщиков, говорится в заявлении Еврокомиссии.

В публикации утверждается, что Брюссель запрашивает консультации, которые касаются определенных мер со стороны России, мешающих европейским компаниям продавать свои товары или услуги российским государственным компаниям и иным предприятиям посредством закупок в коммерческих целях. Такая практика, полагают в ЕК, «по-видимому, противоречит нормам ВТО, по которым Россия не может дискриминировать иностранные компании в этом отношении».

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В Еврокомиссии указали, что с 2015 года Москва постепенно усиливает свою политику импортозамещения с использованием различных запретов и стимулирующих мер, чтобы вытеснить иностранные товары и услуги из контрактов на закупки определенных государственных предприятий. В ЕС заявили, что экономический эффект для европейских компаний из-за этого оказался «весьма значительным». В 2019 году тендеры госкомпаний оценивались в 23,5 триллиона рублей, что составляет эквивалент 21 процента российского валового внутреннего продукта, указывается в сообщении.

Если консультации по урегулированию спора окажутся неудачными, то ЕС планирует добиваться рассмотрения вопроса панелью арбитров. Ранее в июле в Евросоюзе заявляли, что их беспокойство вызывает также законодательство России в области виноделия, говоря о «недобросовестном эмбарго» против Брюсселя. В Москве, в свою очередь, напоминали Евросоюзу о необходимости соблюдать нормы ВТО в связи с бьющими по российскому экспорту намерениями, связанными с планом по борьбе с изменением климата.