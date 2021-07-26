Британский школьник пройдет сотни километров ради спасения планеты

Школьник из британского графства Йоркшир решил пешком добраться от дома до лондонского района Вестминстер, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Путь займет несколько сотен километров, сообщает «Би-би-си».

11-летний мальчик по имени Джуд начал движение по маршруту из родного города Хебден-Бридж. Он собирается преодолеть пешком 321 километр и добраться до Лондона. Каждый день школьник намерен проходить по 16 километров и планирует добраться до британской столицы за 21 день. В Вестминстере он хочет призвать министров ввести налог на вредные выбросы углерода ради спасения планеты.

Идея подобной акции появилась у Джуда после прочтения книги «Ужасные предсказания» (Dire Predictions), в которой предлагалось улучшить ситуацию с климатом с помощью налога на выбросы для предприятий. Позже школьник узнал о петиции от компании Zero Carbon Campaign. «Я надеюсь собрать под петицией 100 тысяч подписей, чтобы ее смогли обсудить в парламенте. Мера заставит предприятия думать, что использование ископаемого топлива и невозобновляемых источников энергии будет стоить им больше денег, чем использование экологически чистых или возобновляемых альтернатив», — пояснил школьник.

На подобный поход мальчика также вдохновила история сверстника, который добрался на велосипеде из итальянской Сицилии до Англии, чтобы обратить внимание на проблему беженцев. Мать Джуда по имени Сара назвала сына «очень решительным ребенком». Она добавила, что на весь маршрут им предоставили автофургон.

Ранее мэр Лондона Садик Хан (Sadiq Khan) призвал Великобританию «поставить себя в авангарде» движения по предотвращению климатической катастрофы. Глава британской столицы выразил надежду, что во время экологической конференции COP26 в ноябре страна сможет инициировать знаковое глобальное соглашение.