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Названы самые чистые города Европы

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Вид на город Тампере в Финляндии
Вид на город Тампере в Финляндии
Фото: Pekka Liukkonen / Legion-media.ru

Представлен новый отчет о состоянии окружающей среды в Европе. Из сотен исследованных Европейским агентством по окружающей среде городов лишь три отличились качеством воздуха, почти каждый второй — не стал чище даже с учетом ограничений в коронавирусные локдауны, пишет The Guardian.

Согласно отчету экологов, за последние два года только в 127 из 323 городов Европы фиксировался приемлемый уровень мелкодисперсных твердых частиц-загрязнителей воздуха PM 2,5. В остальных наблюдалось превышение параметра даже в моменты серьезных запретов на работу предприятий в пандемию. Тремя самыми чистыми городами названы Умео в Швеции, Тампере в Финляндии и Фуншал в Португалии.

Сильнее остальных страдали от грязного воздуха жители Восточной Европы, где уголь все еще является основным источником энергии. За период с 2019 по 2021 год представители Европейского агентства по окружающей среде записали в самые неблагоприятные для здоровья города польский Новы-Сонч, Кремону в Италии и хорватский Славонски-Брод.

Положительный эффект от самоизоляции все же был, добавляют аналитики. Уровень диоксида азота в воздухе во время карантина на некоторых территориях упал примерно на 60 процентов. При этом исследованы только те города Европы, чья отчетность по состоянию экологии за указанный период была доступна.

В мае был назван самый экологически чистый город мира. Им является столица Австралии Канберра, заключили специалисты британской службы сравнения цен Uswitch. В топ-3 вошли Мадрид (Испания) и Брисбен (Австралия).

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