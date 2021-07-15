Описаны последствия изменений климата для России

В пресс-службе специального представителя президента России по вопросам климата Руслана Эдельгериева описали последствия изменений климата для страны. Его слова приводит РИА Новости.

Как сказал Эдельгериев, глобальное потепление влечет существенный урон экономике России и других стран. «Для России это проявляется, прежде всего, в увеличении частоты опасных гидрометеорологических явлений, пожароопасности в лесах, таянии многолетней мерзлоты и сопутствующем этому разрушении инфраструктуры», — прокомментировал он.

Причем, отметили эксперты, если не удержать прирост температуры в пределах 1,5-2 градусов, некоторые последствия будут необратимы. «При этом двигаться в направлении низкоуглеродного развития необходимо всем странам сообща и коллективными способами», — констатировал спецпредставитель президента.

Ранее о риске для России потерять миллиарды долларов из-за глобального потепления предупреждал миллиардер Олег Дерипаска. «Уже сейчас потери России от износа инфраструктуры, напрямую связанного с потеплением в наших арктических широтах, могут обходиться российской экономике более чем в 2 миллиарда долларов в год», — утверждал он, подчеркивая, что проблема изменения климата касается всех.

В конце июня во время прямой линии о последствиях глобального потепления для страны говорил президент Владимир Путин. По его словам, на территории России изменения климата происходят даже быстрее, чем во всем остальном мире.

«Правда, не только у нас, а вот на этой широте», — уточнил он и привел в пример скандинавские страны. Говоря о последствиях, президент напомнил, что большая часть территории России находится в северных широтах и в условиях вечной мерзлоты. Если промерзшая земля начнет таять, то это, указал Путин, приведет к серьезным экономическим последствиям. Кроме того, может произойти опустынивание территорий, в том числе тех, где сосредоточено сельхозпроизводство.