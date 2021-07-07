Российский миллиардер испугался глобального потепления

Российский миллиардер Олег Дерипаска испугался глобального потепления и предупредил, что страна рискует потерять несколько миллиардов рублей на фоне изменения климата. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Жители арктических широт России, конечно, любят отшучиваться, что глобальное потепление им нипочем. Но уже сейчас потери России от износа инфраструктуры, напрямую связанного с потеплением в наших арктических широтах, могут обходиться российской экономике более чем в 2 миллиарда долларов в год», — написал он. Дерипаска добавил, что глобальное потепление касается всех и «отсидеться не получится». Так он прокомментировал недавнее исследование о последствиях таяния льдов для арктических регионов.

В конце июня во время прямой линии о последствиях глобального потепления для страны говорил президент Владимир Путин. По его словам, на территории России изменения климата происходят даже быстрее, чем во всем остальном мире.

«Правда, не только у нас, а вот на этой широте», — уточнил он и привел в пример скандинавские страны. Говоря о последствиях, президент напомнил, что большая часть территории России находится в северных широтах и в условиях вечной мерзлоты. Если промерзшая земля начнет таять, то это, указал Путин, приведет к серьезным экономическим последствиям. Кроме того, может произойти опустынивание территорий, в том числе тех, где сосредоточено сельхозпроизводство.

Впрочем не все склонны воспринимать последствия изменения температуры на планете всерьез. Большинство жителей различных стран мира отказываются признавать серьезность глобального потепления и считают, что еще достаточно времени для спасения планеты.