Ученый предрек россиянам исчезновение снежных зим

В России постепенно понижается континентальность климата и через несколько десятков лет возможно исчезновение снежных зим. Такое мнение высказал заместитель директора института физики атмосферы им.А.М.Обухова РАН Владимир Семенов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Разница температур зима-лето сокращается на Европейской территории России, то есть климат у нас движется в сторону Западной Европы, в сторону умеренности», — сказал Семенов. По прогнозу ученого, через 40 лет среднесуточная температура зимой в Москве может быть около нуля.

Семенов предрек, что к этому времени снег будет аномалией.

«Его можно будет редко увидеть, полежит и растает. То есть так, как, примерно, грубо говоря, в Варшаве», — заключил он, при этом подчеркнув, что за пределами городов не будет таких явных температурных изменений.

Ранее президент России Владимир Путин описал последствия глобального потепления для страны. По словам главы государства, на территории России изменения климата происходят даже быстрее, чем во всем остальном мире. Говоря о последствиях, президент напомнил, что большая часть территории России находится в северных широтах и в условиях вечной мерзлоты. Если промерзшая земля начнет таять, то это, указал Путин, приведет к серьезным экономическим последствиям.