Подсчитан ущерб от наводнений в Германии

Ущерб от разрушительных наводнений, которые произошли в середине июля на западе Германии, превзошел прежние оценки экспертов. Группа немецких страховых компаний подсчитала, что его сумма достигла 8,2 миллиарда долларов, передает Associated Press.

Сильный ливень 14 и 15 июля превратил небольшие ручьи на территории страны в мощные потоки воды, которые сметали дома, мосты, автомобили и унесли жизни более 200 человек в Германии и соседней Бельгии.

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Глава Германского союза страховщиков Йорг Асмуссен заявил, что из предполагаемых 8,2 миллиарда долларов страхового ущерба 7,6 миллиарда приходится на жилье, бизнес и бытовое оборудование, а оставшиеся средства — на транспорт. Ранее аналитики страхового союза называли другие суммы страховых убытков — от 5,3 до 6,5 миллиарда долларов.

Представители организации отметили, что реальный ущерб от наводнений намного больше. В своих оценках аналитики учитывали только застрахованную собственность, но многие здания оказались без страховки от стихийных бедствий. По данным экспертов, почти все жилые дома в Германии застрахованы от ураганов и града, но лишь 46 процентов — от их возможных последствий, таких как сильный дождь или наводнения.

Правительство Германии профинансирует восстановление пострадавших регионов. Федеральные и региональные власти пообещали выделить около 35 миллиардов долларов на реконструкцию дорог, мостов и жилых домов, а также 470 миллионов долларов на помощь жертвам стихийного бедствия.