Главная экономика Европы оказалась самой «грязной»

Исследование The Economist показало, что последние 20 лет немецкая экономика — главная в Европе — являлась самой «грязной». Германия активно сворачивает производство ядерной энергии, по-прежнему оставаясь в зависимости от ископаемого топлива.

Страна начала поэтапно прекращать работу своих 12 атомных электростанций после катастрофы на реакторе Фукусима в Японии. В конце 2022 года закроются последние три объекта. В июле появилась информация, что Германия заручилась поддержкой Австрии, Дании, Люксембурга и Испании, выступив против планов Евросоюза классифицировать ядерную энергетику как «экологичную» и инвестировать в нее средства.

В то же время Германия намерена достичь углеродной нейтральности на пять лет раньше всего ЕС — к 2045 году, по-прежнему сильно завися от ископаемого топлива для производства электричества и отопления. В период с 2000 по 2019 год страна производила в среднем на 43 процента больше вредных эмиссий, чем страны с активными атомными электростанциями.

Сейчас европейские страны, использующие ядерную энергию, имеют более низкие уровни выбросов углекислого газа, чем те, которые опираются на другие виды топлива. Хорошо регулируемая атомная энергетика безопасна и обеспечивает стабильный источник электроэнергии без вредных эмиссий. Большинство соседей Германии не поддерживают ее ядерную политику. Из 17 европейских стран, использующих такую энергию, только Великобритания планирует в ближайшее время закрыть несколько электростанций, при этом в стране все еще строятся новые объекты. Кроме того, Сенат США также нацелен на широкую поддержку национальной ядерной энергетики.

В Германии приближаются выборы, а население озабочено восстановлением страны после недавних катастрофических наводнений. Очень вероятно, что глобальное потепление будет одним из главных приоритетов общественной повестки дня, и власти поднимут вопрос о возврате к ядерной энергетике, считают эксперты.