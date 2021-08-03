США спохватились о спасении ядерной энергетики

Сенат США готовит законопроект под крупную программу поддержки национальной ядерной энергетики. Власти спохватились о спасении отрасли от полного краха, который усугубляется переходом страны на возобновляемые и более дешевые источники электричества, сообщает Bloomberg.

Министерство энергетики (Energy Department) проведет экспертизу ядерных реакторов, оказавшихся под угрозой закрытия. В результате анализа определят объекты, которым больше остальных необходима финансовая поддержка от государства. Бюджет программы «реанимирования» отрасли предварительно оценили в шесть миллиардов долларов.

Приоритет в распределении средств, согласно тексту оказавшегося в распоряжении Bloomberg законопроекта, отдадут ядерным реакторам, которые добывают и используют в США обогащенный уран.

Ядерная энергетика обеспечивает стране около 19 процентов всего вырабатываемого электричества.В последние годы США переживает волну закрытия реакторов, которые не выдерживают конкуренции с природным газом и безопасными для окружающей среды станциями, работающими от ветра, солнечного света и биоматериалов.

Под угрозой глобального потепления поиском наиболее лояльных для экологии источников энергии озабочен весь мир. В июле китайские инженеры заявили о строительстве «чистого» ядерного реактора, который работает на специальном составе из тория. Минимальное воздействие энергостанции на природу обеспечивается тем, что слаборадиоактивный металл, в отличие от урана, быстро твердеет при контакте с воздухом и сдерживает утечку отходов.