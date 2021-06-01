Германия покончила с производством урана

Германия полностью прекратила производство урана. Власти завершили 30-летнюю программу по сворачиванию добычи радиоактивного вещества 1 июня, сообщает Deutsche Welle.

Последняя партия смеси воды и оксида урана в двух силосах весом в 19,5 тонны покинула территорию завода Wismut в городе Кенигштайн. Урановую смесь с 1997 года закупала американская компания Nuclear Fuels, которая занимается производством ядерного топлива.

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Сворачивание производства урана в Германии происходило под контролем Европейского сообщества по атомной энергии (Евратома) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Последние 30 лет в ФРГ вели доразработку запасов, при которой удалось получить около 3,35 тысячи тонн вещества.

Германия (ГДР) до 1990 года занимала четвертое место в мире по производству урана. С 1946 года только для ядерной программы СССР в Советский Союз было поставлено около 216,3 тонны радиоактивного вещества. С 1991 года предприятие Wismut восстанавливало ущерб, нанесенный своей деятельностью. Экологические программы на эти цели обошлись правительству в 6,8 миллиарда евро.

Деятельность по производству обогащенного урана во всем мире контролирует МАГАТЭ. В марте 2021 года представители ведомства провели проверку по факту получения на объекте в Северной Корее изотопов радиоактивного вещества, которое применяется в атомной промышленности. В августе 2020-го Иран согласился предоставить наблюдателям МАГАТЭ доступ к закрытым, но вызывающим подозрения ядерным объектам.