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Северную Корею заподозрили в обогащении урана

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Фото: Mariana Bazo / Reuters

На объекте Северной Кореи в городе Кангсон имеются признаки производства обогащенного урана. Об основаниях заподозрить северокорейские власти в обогащении урана рассказал в своем докладе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Текст опубликован на сайте организации.

Он подтвердил, что выявлены признаки соответствующих работ. В других местах, которые стали объектами проверки — в частности на объекте в Йонбене, — нет подобных признаков. Гросси указал, что ряд ранее закрытых ядерных объектов КНДР все еще не работает.

В конце февраля Гросси сообщал, что МАГАТЭ и Иран достигли технического понимания о мониторинге за иранскими ядерными объектами. Он заявил, что это позволит стабилизировать расшатанную ситуацию и организовать дальнейшие политические консультации по иранской ядерной деятельности.

В августе 2020-го Иран согласился предоставить доступ наблюдателям МАГАТЭ к двум бывшим ядерным объектам, которые там считают подозрительными. Ранее Тегеран около полугода не пускал его представителей на эти два объекта, а также год отказывался от содержательной дискуссии о возможных незадекларированных ядерных материалах и ядерной активности.

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