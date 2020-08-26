Иран согласился пустить наблюдателей к подозрительным ядерным объектам

Иран согласился предоставить доступ наблюдателям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к двум бывшим ядерным объектам, которые там считают подозрительными. Об этом сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что Тегеран добровольно предоставит МАГАТЭ доступ к двум запрашиваемым местам и посодействует проверке. Также были согласованы сроки инспекции. Президент Ирана Хасан Рухани отметил, что его страна, как и прежде, готова сотрудничать с международным агентством. При этом ранее Иран около полугода не пускал его представителей на эти два объекта, а также год отказывался от содержательной дискуссии о возможных незадекларированных ядерных материалах и ядерной активности.

Ранее большинство членов Совета Безопасности (СБ) ООН отказались поддержать США в попытке восстановить санкции против Ирана. США стали единственным членом Совбеза ООН, который считает, что вправе запустить процедуру восстановления антииранских санкций. При этом представители Франции и Германии в СБ ООН заявили о незаконности действий США в отношении Ирана.