Взрыв на ядерном объекте Ирана назвали атакой Израиля

Израиль в начале июля осуществил масштабную диверсию на ядерном объекте в городе Нетенз в иранской провинции Исфахан, в результате чего там произошел взрыв и начался пожар. Виновника атаки назвала газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что информацию об израильской атаке подтвердил анонимный сотрудник разведки. Он сообщил, что в Нетензе было применено мощное взрывное устройство. Кроме того, журналисты также получили заверение и от представителя иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Подчеркивается, что происшествие на объекте замедлило развитие ядерной программы Тегерана на месяцы.

О взрыве на ядерном объекте в Нетензе стало известно 2 июля. После того как в прессе появились сообщения о пожаре, в Организации по атомной энергии Ирана, не вдаваясь в подробности, сообщили, что на объекте имел место некий инцидент. Городские власти лишь подтвердили, что там произошел пожар. Власти заверяли, что работа на объекте, несмотря на ЧП, не останавливалась.

В Нетензе обогащают уран до уровня 4,5 процента, что выше максимального уровня в 3,67 процента, предусмотренного ядерной сделкой, заключенной в 2015 году (Тегеран официально прекратил следовать этому требованию после того, как США в 2018-м объявили о своем выходе из сделки). Туда осенью 2019-го не пустили инспектора МАГАТЭ, а ранее компьютеры на объекте подверглись атаке вируса, который вывел из строя газовые центрифуги, с помощью которых обогащается уран.

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