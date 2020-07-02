На ядерном объекте в Иране заметили взрыв

На ядерном объекте в городе Нетенз в иранской провинции Исфахан произошли взрыв и пожар. К такому выводу пришли американские аналитики, сообщает Associated Press.

После того как в прессе появились сообщения о пожаре в Нетензе, в Организации по атомной энергии Ирана, не вдаваясь в подробности, сообщили, что на объекте имел место некий инцидент. Городские власти лишь подтвердили, что там произошел пожар. Власти заверяют, что работа на объекте, несмотря на ЧП, не останавливалась.

Позднее иранские власти опубликовали фотографию здания, которое, как утверждается, пострадало от пожара. Associated Press обращает внимание на то, что стены кирпичного строения обуглены, крыша разрушена, двери сорваны с петель, а вокруг лежат обломки, что может косвенно подтверждать версию взрыва. Также отмечается, что пожар, начавшийся ночью, был настолько ярким, что был виден из космоса и зафиксирован американским правительственным спутником.

Эксперты, изучившие спутниковые снимки места ЧП и ранние данные, определили пострадавшее здание как новый комплекс по обогащению урана. Показанное на фото здание является относится к надземной части завода, тогда как все основные производственные мощности сосредоточены под землей и укрыты семиметровым слоем бетона, защищающим оборудование, в том числе, от возможных авиаударов.

В Нетензе, как пишет агентство, обогащают уран до уровня 4,5 процента, что выше максимального уровня в 3,67 процента, предусмотренного ядерной сделкой, заключенной в 2015 году (Тегеран официально прекратил следовать этому требованию после того, как США в 2018-м объявили о своем выходе из сделки). Туда осенью 2019-го не пустили инспектора МАГАТЭ, а ранее компьютеры на объекте подверглись атаке вируса, который вывел из строя газовые центрифуги, с помощью которых обогащается уран.

На других иранских объектах, по данным на ноябрь 2019 года, ведется обогащение урана до уровня примерно пяти процентов, а до заключения ядерной сделки Тегеран имел возможность обогащать уран до уровня 20 процентов. Тем не менее все это значительно меньше, чем уровень обогащения в 90 процентов, требуемый для получения оружейного урана и дальнейшего производства ядерного оружия, отмечает Associated Press, однако Иран продолжает работу по наращиванию своего ядерного потенциала.

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