К ядерным объектам Ирана потребовали пустить наблюдателей наперекор России

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) требует власти Ирана допустить инспекторов к ядерным объектам, несмотря на то, что Россия и Китай были против такой инициативы, передает РИА Новости.

Организация выпустила резолюцию, в которой призывает Исламскую Республику позволить наблюдателям исследовать два спорных атомных предприятия. Отмечается, что ее выдвинула так называемая Евротройка — Франция, Германия и Великобритания.

Большинство стран-членов МАГАТЭ поддержали инициативу наперекор позиции КНР и РФ. Известно также, что сущностные правки, внесенные российской стороной, в итоге попали в текст документа.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее напомнил, что Тегеран уже более четырех месяцев не пускает инспекторов агентства на эти два объекта, а также почти год отказывается от содержательной дискуссии о возможных незадекларированных ядерных материалах и ядерной активности. Отмечается, что в целом иранские власти сотрудничают с МАГАТЭ, несмотря на выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

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Ранее в июне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировое сообщество «парализовать» Иран санкциями из-за недопуска наблюдателей на объекты.

В прошлом году сообщалось, что Иран планирует снова запустить ранее деактивированные центрифуги и резко повысить уровень обогащения урана в рамках дальнейшего отхода от условий СВПД. До этого страна превысила допустимый по сделке уровень в 3,67 процента — он уже достиг 4,5 процента. Позже Тегеран объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено международным соглашением.

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