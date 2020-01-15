Рухани назвал чепухой информацию о планах Ирана получить ядерное оружие

Президент Ирана Хасан Рухани назвал чепухой информацию о планах Исламской Республики получить ядерное оружие, передает ТАСС со ссылкой на иранское телевидение.

«То, что Иран стремится получить ядерное оружие, — не более чем повторяющаяся чепуха», — приводит агентство слова иранского лидера. Рухани также заявил, что отход его страны от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обратим, а вся деятельность в этом направлении идет под надзором Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщает Reuters, готовность Ирана к переговорам подтвердил и глава МИД страны Мухаммад Джавад Зариф. Он подчеркнул, что Иран хочет обсуждать вопрос, но не намерен торговаться с американской стороной, которая 8 января призвала остальных гарантов сделки отказаться от нее.

Ранее в январе Иран объявил об окончательном отказе от договоренностей по СВПД, касающихся своей атомной программы. Тегеран вышел из ядерной сделки, заявив, что не будет соблюдать никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана.

СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай. Соглашение предполагает снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из сделки и возобновлении ограничительных мер в отношении Ирана, которые включают запрет на торговлю нефтью.

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