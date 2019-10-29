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Назван новый глава МАГАТЭ

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Рафаэля Гросси

Новым генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выбран аргентинец Рафаэль Гросси. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что это решение поддержали 24 страны. «Для меня важно то, что я могу дать государствам-членам и международному сообществу гарантию того, что я абсолютно независим и не поддаюсь давлению», — сказал аргентинец после избрания.

Гросси окончил факультет политологии Аргентинского католического университета и Институт дипломатической службы Аргентины, является доктором международных исследований Женевского университета, передает ТАСС. В 1998-2001 годах он представлял Аргентину в НАТО, в разное время работал в посольствах своей страны в Бельгии, Австрии. Также Гросси уже имеет опыт работы в МАГАТЭ, где занимался вопросами ядерной энергетики в Иране и Северной Кореи.

22 июля стало известно, что предыдущий генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался. Ему было 72 года.

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