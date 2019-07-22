Умер гендиректор МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался. Об этом говорится в заявлении для членов организации, которое есть в распоряжении агентства Reuters.

«Секретариат МАГАТЭ с сожалением и глубокой печалью информирует об уходе из жизни гендиректора Юкии Амано», — отмечается в сообщении. Ему было 72 года.

Кроме того, было распространено заявлении Амано, в котором он планировал уведомить совет управляющих о своей отставке, передает ТАСС. «Я очень горжусь нашими достижениями и благодарен странам-членам и сотрудникам агентства», — написал он.

Ранее сообщалось, что Амано может досрочно покинуть свой пост из-за болезни. Предполагалось, что это произойдет в марте 2020 года, пишет ТАСС.

Амано родился в японском городе Югавара (префектура Канагава) 9 мая 1947 года. Он учился в Токийском университете и окончил юридический факультет. В 1972 году начал работать в МИД Японии, специализировался он на проблеме разоружения и нераспространения ядерного оружия. Амано неоднократно представлял свою страну и выступал как правительственный эксперт в различных группах Организации Объединенных Наций.

Должность гендиректора МАГАТЭ он занимал с 1 декабря 2009-го. До этого работал послом и постоянным представителем Японии в организации.

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