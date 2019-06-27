Президент Туниса оказался на грани смерти

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси находится в критическом состоянии в больнице. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр страны Юсеф Шахед заявил, что навестил 92-летнего президента в больнице и призвал прекратить распространять фейковые новости о смерти. Перед этим советник президента Туниса также опроверг появившуюся ранее информацию о его кончине. Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице.

Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году. До этого был спикером парламента при свергнутом президенте Бен Али. В разное время, начиная с 1960-х годов он занимал посты министра иностранных дел, внутренних дел, обороны и премьер-министра.

17 июня бывший президент Египта Мухаммед Мурси, пожизненно лишенный свободы, умер во время заседания суда в Каире.

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