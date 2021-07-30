Приморец придумал новый способ переработки ядерных отходов

Приморец Михаил Гурин придумал новый способ переработки ядерных отходов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, магистр Дальневосточного федерального университета представил свой инновационный подход на федеральном конкурсе «Моя страна — моя Россия». Он предложил решение по получению криптона и ксенона из отходов ядерной энергетики.

Уточняется, что в настоящее время эти газы получают из воздуха при помощи криогенной дистилляции. При этом такой метод добычи требует серьезных затрат. Использование способа Гурина поможет получать эти вещества из отходов, одновременно очищая атмосферный воздух.

«Россия — единственная страна, идущая к закрытому топливному циклу, то есть после выработки ядерного топлива оно не хоронится, а идет на переработку», — заявил магистр Дальневосточного федерального университета.

В этом году конкурс «Моя страна — моя Россия» прошел в рамках основных мероприятий Года науки и технологий. В нем приняли участие более 91 тысячи человек.