Наука и техника
 
Последние новости
СБУ задержала «шпионов» с российской символиков
«Врачей без границ» обвинили в обмене лекарств на секс
Похабная шутка бразильцев над россиянкой обернулась уголовным делом
Жители многоквартирного дома столкнулись с внезапным исчезновением подъездов
Порошенко разрешил Москальковой посещать Украину
Трамп объяснился за надпись на куртке своей жены
Украина расширила санкционный список по России
Рэпер Face заявил об уходе в армию
В США рассказали о зависимости России от воли Турции
Новости партнеров

Россия изобрела электроракетный двигатель на йоде

Перейти в «Мою Ленту»

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» в июне этого года проведет наземные испытания электроракетного двигателя, использующего реактивный йод вместо ксенона в качестве рабочего тела. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Наземные испытания двигательной установки разработчики проведут уже в конце июня», — сказал участвующий в создании перспективного двигателя инженер-конструктор Павел Щербина.

Испытания силовой установки в космосе запланировано провести в 2022-м. Предполагается, что первая часть эксперимента, получившего название «Островский», пройдет на борту Международной космической станции, тогда как вторая предполагает использование грузовика «Прогресс».

Использовать йод в качестве рабочего тела электроракетного двигателя предложил в конце 1990-х сотрудник «Энергии» Валерий Островский. В 2006-м разработка была защищена патентами. В 2012-м по инициативе двигателиста Бориса Соколова начались первые опытные работы. Преимущество двигателя с использованием йода обусловлено экономическими соображениями.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Русская SpaceX» отказалась от российских двигателей в пользу советских
В России признались в отсутствии ракеты для двигателя на метане
«Ангара-5» запустит 600 спутников
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0217 июня

Марс наш

Россияне полетели на Красную планету, но их сгубила водка: Surviving Mars
21:0011 июня

В США признали уникальность российских С-500

19:3421 июня

«Истинно» украинский «Объект 477» назвали убийцей «Арматы»

17:1321 июня

Полет Су-35 на сверхмалой высоте попал на видео

Наука и техника00:0219 июня

Дело техники

Европа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе
09:4111 июня

Названо число ядерных боевых зарядов у КНДР

16:1621 июня

Найдены остатки древнейшего шведского пива

14:4221 июня

В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС обнаружили древнюю мумию

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
13:3621 июня

Найден ключевой механизм старения

12:1521 июня

В недрах Земли обнаружили странную воду

18:1110 июня

Ежедневное употребление яиц оказалось полезным

Россия
«Когда учительница оттрахана, она радостна»
Сергей Паук Троицкий о сексе, наркотиках и кресле мэра Москвы
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
«Дело шло к серьезному конфликту»
Эти вирусы могут убить россиян. Откуда они берутся
Россиянам с ВИЧ разрешили усыновлять детей
Российско-британский вуз в Москве лишили аккредитации
Москалькова назвала 39-дневную голодовку Сенцова лечебным голоданием
Выпускники российского вуза написали дипломы и узнали о закрытии факультета
Все материалы
Мир
Борис ДжонсонБухай, управляй
Они рулят страной в пьяном угаре. Да, это Европа
Трамп назвал дату встречи с Путиным
Черный цезарь
Он ненавидит беженцев и геев, но любит Россию. Мафия в ярости
Мелания Трамп пожаловала на границу с Мексикой
Турция получила от США первые F-35
Израиль использовал боевую авиацию в борьбе с воздушными змеями
Жена Нетаньяху назаказывала еды на 100 тысяч бюджетных долларов
Все материалы
Бывший СССР
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Киев нашел у Путина «таран против Европы»
Студенты спасли девушку из водоворота и утонули сами
Белорусы возненавидели кафе после предложения поболеть за Россию
Все цвета Киева
На украинский гей-парад пришли трансвеститы, депутаты и дипломаты. Было жарко
Украинский генерал задумал нацелить ракеты на Москву и Санкт-Петербург
Донецкую область возглавит чекист
Все материалы
Экономика
Припекло
Россия бросает одних союзников ради других. Все дело в нефти
«Роснефть» собрала акционеров
Нам не надо
Россия отдает свои богатства Китаю. На очереди Северная Корея
Губернатор Подмосковья проверил качество работ по созданию парка в Реутове
Россиянам предрекли экономию на продуктах
«Мы уверены в своей правовой позиции»
Вице-президент «Просвещения» о плюсах защиты интеллектуальной собственности в РФ
«Евросеть» ушла в вечность
Все материалы
Силовые структуры
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
Круто сваренный
Он угонял машины, воровал миллионы и убегал от сыщиков. Теперь ему шьют убийство
В Москву прилетел главный киллер России
Он сколотил самую жестокую банду 2000-х. Ее жертвами стали 60 человек
Дед мороз сломал подростку челюсть за отказ читать стишок и пошел под суд
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Пьяная сибирячка отхлестала росгвардейца розой и пошла под суд
Попавший под санкции глава МВД получил визу США
Все материалы
Наука и техника
Грязь и слезы
Братские могилы и страшная правда на потерянных фронтовых снимках
Марс наш
Россияне полетели на Красную планету, но их сгубила водка: Surviving Mars
Дело техники
Европа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе
Россия изобрела электроракетный двигатель на йоде
«Истинно» украинский «Объект 477» назвали убийцей «Арматы»
Полет Су-35 на сверхмалой высоте попал на видео
Найдены остатки древнейшего шведского пива
Все материалы
Спорт
Такая боль
Хорватия громит Аргентину. Месси едет домой?
Месси оказался в шаге от вылета с чемпионата мира
Похабная шутка бразильцев над россиянкой обернулась уголовным делом
Бразильский фанат возмутился похабной шуткой над россиянкой
Ваниль спасет стадион в Волгограде от полчища мошек
Болельщики из Китая перепутали Вологду и Волгоград
Нацистские песни фанатов сборной Англии в Волгограде попали на видео
Все материалы
Культура
В одном флаконе
Няня-убийца, допросы КГБ и измены: что читать в июне
XXXTentacion«Я сгнию в своей могиле»
За что убили 20-летнего рэпера XXXTentacion
Ложбина и чужбина
Женская грудь как залог уюта
Американская певица выложила видео БДСМ-оргии в гей-клубе
Секс-рабыни эмо-музыканта в красках описали его унизительные действия
Самая известная в мире дневная вечеринка приедет в Москву
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion
Все материалы
Интернет и СМИ
Уходят лучшие
Интернет под угрозой уничтожения. Первыми падут мемы
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Звезду телешоу распекли за попытку вынуть еду изо рта после поцелуя
Порнозвезда-фанатка исчезла с сайта Первого канала
Обнаружен новейший неуловимый ботнет
Журналист CNN пожаловался на попытку похищения в России
Все материалы
Ценности
Разбитая звезда
Мужчины сломали ей жизнь, но она остается примером для многих
Дорого и фальшиво
Почему искусственные алмазы скоро заменят настоящие
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Девушек научили ходить без бюстгальтера
Игра головой
Кусты, лапша и челка гопника: самые ужасные прически чемпионатов мира
Подсчитаны средние траты мужчин на помолвочные кольца
Полная модель дала отпор пристыдившей ее за откровенный наряд женщине
Все материалы
Путешествия
Чудо из цемента
На фальшивых достопримечательностях зарабатывают миллионы. Как не попасться?
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
От Геленджика до Грозного
Где живут иностранные футболисты во время чемпионата мира
Турист кинул зигу и сел в тюрьму
Таиланд признан самой опасной для туризма страной
Персоналу запретили интим с постояльцами нудистской гостиницы
Пилот захотел вытравить пассажиров из самолета
Все материалы
Из жизни
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
«Все спрашивают, не агент ли я КГБ»
История россиянки, переехавшей во Францию
Прославленная на весь мир «говорящая» горилла умерла
Японец ушел на обед на три минуты раньше и поплатился
Маленького аллигатора спасли из смертоносных объятий питона
Девушка в наряде невесты заявилась на свадьбу любовника и устроила скандал
Все материалы
Советские пикапы
Девять автомобилей из СССР, которые понравились бы американцам
Пятое колесо
Десять машин, в которых сложно найти запаску
Тест-драйв гигантского «Фольксвагена»
Выясняем, как двухлитровая «четверка» везет Volkswagen Teramont?
Клуб мертвых поэтов
В каких машинах погибли XXXTentacion, 2Pac и другие известные рэперы?
Toyota Camry вернется в Европу после 14-летнего перерыва
«Пятерка» BMW стала «Буксировщиком года»
Bentley сделает купеобразный внедорожник
Все материалы
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Названы три города России с дорожающими квартирами
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Россия установила новый ипотечный рекорд
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Все материалы