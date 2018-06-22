Россия изобрела электроракетный двигатель на йоде

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» в июне этого года проведет наземные испытания электроракетного двигателя, использующего реактивный йод вместо ксенона в качестве рабочего тела. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Материалы по теме Дело техники Европа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе

«Наземные испытания двигательной установки разработчики проведут уже в конце июня», — сказал участвующий в создании перспективного двигателя инженер-конструктор Павел Щербина.

Испытания силовой установки в космосе запланировано провести в 2022-м. Предполагается, что первая часть эксперимента, получившего название «Островский», пройдет на борту Международной космической станции, тогда как вторая предполагает использование грузовика «Прогресс».

Использовать йод в качестве рабочего тела электроракетного двигателя предложил в конце 1990-х сотрудник «Энергии» Валерий Островский. В 2006-м разработка была защищена патентами. В 2012-м по инициативе двигателиста Бориса Соколова начались первые опытные работы. Преимущество двигателя с использованием йода обусловлено экономическими соображениями.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!